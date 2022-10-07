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Меркель заявила, что мир в Европе возможен только с участием рф, и предупредила касательно угроз путина

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В контексте ядерного оружия

Меркель заявила, что мир в Европе возможен только с участием рф, и предупредила касательно угроз путина

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя игнорировать угрозы россии в сторону Украины, в частности, в отношении ядерного оружия. Она также отметила, что мир в Европе возможен только "при участии россии".

Меркель также сказала на церемонии, посвященной 77-летию Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, что война в Украине стала "глубоким поворотным моментом".

"Это момент, когда нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала. Пока нам не удалось прийти к миру, холодная война на самом деле еще не закончилась".

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В статье: Владимир Путин Ангела Меркель война с россией
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Источник:
tagesschau.de

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