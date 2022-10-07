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Залужный: Врага нужно уничтожить – не имеем права переложить эту войну на наших детей

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Залужный: Врага нужно уничтожить – не имеем права переложить эту войну на наших детей

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российского агрессора нужно уничтожать здесь и сейчас, а не откладывать борьбу для следующих поколений. Соответствующая публикация появилась в Твиттере Залужного. На фото Валерий Федорович предстал в полном военном обмундировании и с оружием в руках.

"На нашей земле продолжается борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права переложить эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать".

"Я беседовал с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, мы обсудили оперативную ситуацию. Сложно, но полностью контролируемо и развивается согласно нашему плану. Сверяем часы относительно уровня обеспечения украинских военных оружием и техникой".

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
07.10.2022 в 10:12
Слава Залужному! Смерть к_ацапам!
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