Байден: Использование путиным ядерного оружия закончится глобальным Армагеддоном

Президент США Джо Байден прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора. Об этом он сказал во время выступления на благотворительном мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.

Байден не считает, что можно "легко использовать тактическое ядерное оружие" так, чтобы это не окончилось глобальным Армагеддоном.

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса. У нас есть парень, которого я знаю достаточно хорошо. Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, неэффективна… Мы пытаемся выяснить, как далеко путин зайдет? Где он остановится? Как поведет себя, когда потеряет не только лицо, но и значительную власть?"

В то же время в министерстве обороны США не считают, что глава рф готов применить ядерное оружие против Украины. Скорее всего, он еще не принял такое решение. Такое убеждение выразил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге 6 октября. Ранее сообщалось, что США не планируют размещать ядерное оружие в Польше.