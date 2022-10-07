россия продолжает террор Запорожья, зафиксировано попадание ракеты во двор многоэтажки
Нелюди
Фото – Старух
Утром 7 октября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух на своем Telegram-канале.
"Внимание. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом потерпел разрушения, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь. Информация уточняется. Есть вероятность повторных атак. Будьте бдительны!"
Также информацию подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев – рашисты снова стреляют по жилому сектору города. На местах работают соответствующие службы.
Популярное сейчас
- Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар
- Мирча Луческу: Попов совершил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока
- ЛЕ. Ренн - Динамо 2:1. Это уже не симптом, а болезнь
- Крымчане, которые бегут от мобилизации, хотят получить украинские загранпаспорта
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга