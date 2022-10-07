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россия продолжает террор Запорожья, зафиксировано попадание ракеты во двор многоэтажки

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россия продолжает террор Запорожья, зафиксировано попадание ракеты во двор многоэтажки

Фото – Старух

Новина українською

Утром 7 октября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух на своем Telegram-канале.

"Внимание. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом потерпел разрушения, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения. Ему уже оказывают медицинскую помощь. Информация уточняется. Есть вероятность повторных атак. Будьте бдительны!"

Также информацию подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев – рашисты снова стреляют по жилому сектору города. На местах работают соответствующие службы.

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В статье: война с россией Александр Старух
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