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Более 100 единиц техники в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 октября

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Вражеская армия недосчиталась еще 350 солдат

Более 100 единиц техники в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 октября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 7 октября.

За четверг, 6 октября, было ликвидировано 350 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 61 680 человек.

Также за прошедшие сутки удалось существенно увеличить количество уничтоженных артиллерийских систем – сразу 31. Всего было уничтожено еще 107 единиц техники.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2466 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
  • РСЗО - 344 (+0) ед,
  • средства ПВО - 177 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 233 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),
  • крылатые ракеты – 246 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,
  • специальная техника – 135 (+1).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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