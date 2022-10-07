Более 100 единиц техники в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 октября
Вражеская армия недосчиталась еще 350 солдат
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 7 октября.
За четверг, 6 октября, было ликвидировано 350 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 61 680 человек.
Также за прошедшие сутки удалось существенно увеличить количество уничтоженных артиллерийских систем – сразу 31. Всего было уничтожено еще 107 единиц техники.
Потери россиян в технике:
- Танков - 2466 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
- РСЗО - 344 (+0) ед,
- средства ПВО - 177 (+0) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 233 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),
- крылатые ракеты – 246 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,
- специальная техника – 135 (+1).
Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.
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