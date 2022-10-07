Более 100 единиц техники в сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 октября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 7 октября.

За четверг, 6 октября, было ликвидировано 350 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии врага составляют около 61 680 человек.

Также за прошедшие сутки удалось существенно увеличить количество уничтоженных артиллерийских систем – сразу 31. Всего было уничтожено еще 107 единиц техники.

Потери россиян в технике:

Танков - 2466 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 5093 (+29) ед,

артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,

РСЗО - 344 (+0) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 233 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8) ед,

специальная техника – 135 (+1).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.