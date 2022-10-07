"Вы платите кровью за чьи-то фантазии". Резников на русском языке обратился к армии рф

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти свою страну от трагедии, а армию – от унижения. В своем видеообращении Резников заявил, что руководство россии обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели диктатора.

"Вам обещали легкую прогулку, а отправили в ловушку. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО".

"Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали хорошими соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело. Может, поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева".

"После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. И мы достигнем трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не упустите его".