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Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Украины, россии и беларуси

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Не Зеленский

Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Украины, россии и беларуси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой называют лауреатов престижной премии 2022 года. Уже известны обладатели награды в области медицины, физики, химии и литературы. За ними традиционно следует оглашение лауреатов Нобелевской премии мира.

В этом году награду получат украинский Центр гражданских свобод (документируют российские преступления против гражданского населения), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российский "Мемориал". По мнению комитета, лауреаты представляют гражданское общество в своих странах.

Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году для продвижения прав человека и демократии в Украине. Возглавляет организацию правозащитница Александра Матвийчук.

Напомним, члены Европейского парламента призывали к тому, чтобы комитет Нобелевской премии мира отметил президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины за сопротивление российскому вторжению.

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В статье: война с россией
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