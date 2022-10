Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Украины, россии и беларуси

Продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой называют лауреатов престижной премии 2022 года. Уже известны обладатели награды в области медицины, физики, химии и литературы. За ними традиционно следует оглашение лауреатов Нобелевской премии мира.

В этом году награду получат украинский Центр гражданских свобод (документируют российские преступления против гражданского населения), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российский "Мемориал". По мнению комитета, лауреаты представляют гражданское общество в своих странах.

Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году для продвижения прав человека и демократии в Украине. Возглавляет организацию правозащитница Александра Матвийчук.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU