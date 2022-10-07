  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рада приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет
В тренде

Рада приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет

Общие новости
(1 голосов)

Важные новости

Рада приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет

Міністерство оборони

Новина українською

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий добровольный воинский учет женщин. Законопроект №6482 поддержали 297 голосами, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию".

"Но осталась норма о медицинских работниках: "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных".

Читайте такжеМинобороны Украины: Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде