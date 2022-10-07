Рада приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий добровольный воинский учет женщин. Законопроект №6482 поддержали 297 голосами, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию".

"Но осталась норма о медицинских работниках: "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных".