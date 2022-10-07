Милитаризация. ВСУ затрофеили почти 500 танков россии во время войны

российские оккупационные войска в панике сбегают от украинских защитников, при этом оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении. ВСУ затрофеили уже не менее 400 танков и 650 ББМ. В настоящее время более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин. Об этом сообщила британская разведка в своем Твиттере.

"С момента вторжения Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 единиц другой бронетехники. Более половины действующего сейчас танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Отмечается, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед уходом или сдачей свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины.