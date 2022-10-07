  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Милитаризация. ВСУ затрофеили почти 500 танков россии во время войны
В тренде

Милитаризация. ВСУ затрофеили почти 500 танков россии во время войны

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Разведка Британии предоставила данные

Милитаризация. ВСУ затрофеили почти 500 танков россии во время войны

фото из свободных источников

Новина українською

российские оккупационные войска в панике сбегают от украинских защитников, при этом оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении. ВСУ затрофеили уже не менее 400 танков и 650 ББМ. В настоящее время более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин. Об этом сообщила британская разведка в своем Твиттере.

Читайте такжеИранские БПЛА не повлияют на ход войны. В ISW рассказали, для чего россияне их используют

"С момента вторжения Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 единиц другой бронетехники. Более половины действующего сейчас танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Отмечается, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед уходом или сдачей свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде