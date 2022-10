Милитаризация. ВСУ затрофеили почти 500 танков россии во время войны

российские оккупационные войска в панике сбегают от украинских защитников, при этом оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении. ВСУ затрофеили уже не менее 400 танков и 650 ББМ. В настоящее время более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин. Об этом сообщила британская разведка в своем Твиттере.

Отмечается, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед уходом или сдачей свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины.

