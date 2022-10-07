Подоляк: Нобелевскую премию Мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью

В этом году Нобелевскую премию мира получили украинский Центр гражданских свобод (документируют российские преступления против гражданского населения), белорусский правозащитник Алесь Биляцкий и российский "Мемориал".

По мнению Комитета, лауреаты представляют гражданское общество в своих странах. В Офисе президента отреагировали на это событие. Михаил Подоляк отметил:

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер".