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Зеленский: Россия не хочет никаких настоящих переговоров, а хочет выиграть время

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Переговоров в ближайшее время не будет

Зеленский: Россия не хочет никаких настоящих переговоров, а хочет выиграть время

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Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия действительно хотела переговоров, то отреагировала бы на десятки предложений Украины.

Об этом глава государства заявил на заседании Европейского Совета.

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"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы. Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул президент.

Напомним, спикер Совета Федерации Матвиенко предложила парламенту Украины сесть за стол переговоров.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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