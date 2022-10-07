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Украина первой в мире получит системы ПВО IRIS-T

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Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат

Украина первой в мире получит системы ПВО IRIS-T

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские военные учатся работе с системами противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует 5 канал.

"Украина – первая страна, которая будет использовать именно IRIS'ы. NASAMS само собой, это уже давно на слуху, будем ожидать. Действительно, специалисты, которые будут их использовать, уже приобретают определенный опыт, определенное обучение проходят. С нетерпением ждем, чтобы усилить нашу систему ПВО, хотя бы небольшого количества этих комплексов, но будем ожидать больших поставок", - сказал Игнат.

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IRIS-T SLM – разработан Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Поставка системы ПВО IRIS-T из Германии в Украину ожидается уже этой осенью.

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В статье: война с россией
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