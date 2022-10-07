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Украина признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной Россией

Общие новости
(2 голосов)

И призвала мировое сообщество поддержать данную инициативу

Украина признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной Россией

фото из свободных источников

Новина українською

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором признает северные территории Японии, оккупированными Россией. Об этом говорится в постановлении об обращении к международному сообществу относительно северных территорий Японии.

В соответствующем обращении Верховная Рада:

- заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий;

- признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России;

- призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии.

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Рада обращается в ООН, Европарламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ГУАМ, национальные парламенты иностранных государств мира о последовательной поддержке и соответствующие действия по урегулированию статуса.

Напомним, что Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй Мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
07.10.2022 в 19:47
Краснодар наш пора визнавати вже
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
07.10.2022 в 19:19
От і правильно. Давно вже час це зробити. А там і Кенігзберг визнати німецьким/польським/чеським, і Карелію повернути Фінляндії. Не вічно же параші відгризати шмати в сусідів. Льод зрушив, панове. Льод зрушив!
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.10.2022 в 18:53
Ті московити тепер від різного роду претензій України не будуть мати спокою ні в день, ні вночі.
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+3
0

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