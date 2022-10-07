Потери россиян на юге, попытки атак врага на Донбассе - сводка Генштаба за 7 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 7 октября.

Идут двести двадцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 10 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Гуляйпольское, Новоандреевка, Запорожье, Николаев, Славгород.

Читайте также Очередные атаки россиян на Донбассе и тактика выжженной земли оккупантов - сводка Генштаба за 6 октября

Для ударов по населенным пунктам Запорожья и Николаев противник использовал 4 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелка, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Григоровка, Торское, Ивановка и Грековка;

на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Выемка, Раздолевка, Веселое, Зайцево и Одрадовка;

на Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более двадцати населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии столкновения.

Подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на граждан Украины, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области. По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка, представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к российской федерации на незаконном референдуме. Продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации, задерживают их и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса для пополнения потерь.

По имеющейся информации, существуют существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством Российской Федерации. Так, в начале октября, из 8 тысяч отмобилизованных лиц, состоящих на базе новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины. Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами.

Российские оккупанты продолжают нести потери на юге нашей страны. Так, в районе населенного пункта Каховка Херсонской области подтверждено уничтожение живой силы и военной техники, среди которой средства противовоздушной обороны. Также вследствие эффективного огневого поражения района сосредоточение противника вблизи населенного пункта Борозенское, 5 октября текущего года, потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 раненых.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА и два вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.