В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины
Россияне продолжают насыщать иранскими дронами
фото из свободных источников
Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.
Об этом говорится в сообщении Регионального управления Сил территориальной обороны "Захід".
Как сообщается, иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет, по меньшей мере, о 20 дронах-камикадзе "Шахид-136" и пунктах управления к ним.
От Лунинца до границы с Ривненщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины.
Военные призвали жителей ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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