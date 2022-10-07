  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины
В тренде

В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины

Общие новости
(1 голосов)

Россияне продолжают насыщать иранскими дронами

В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.

Об этом говорится в сообщении Регионального управления Сил территориальной обороны "Захід".

Как сообщается, иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет, по меньшей мере, о 20 дронах-камикадзе "Шахид-136" и пунктах управления к ним.

Читайте такжеАрмия россии стерла с лица земли село под Изюмом - ФОТО

От Лунинца до границы с Ривненщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины.

Военные призвали жителей ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде