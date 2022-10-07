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Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. 3 ракеты уничтожила ПВО

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Оккупанты продолжают обстреливать областной центр

Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. 3 ракеты уничтожила ПВО

Фото: Беларускі Гаюн

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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и области, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

При этом, при ударе отработала украинская ПВО.

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"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям".

Позже Старух сообщил, что противовоздушная оборона уничтожила 3 российские ракеты.

"Громкие звуки взрывов в областном центре – результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага".

Глава ОВА также добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

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В статье: война с россией
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