Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. 3 ракеты уничтожила ПВО
Оккупанты продолжают обстреливать областной центр
Фото: Беларускі Гаюн
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и области, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
При этом, при ударе отработала украинская ПВО.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям".
Позже Старух сообщил, что противовоздушная оборона уничтожила 3 российские ракеты.
"Громкие звуки взрывов в областном центре – результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага".
Глава ОВА также добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.
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