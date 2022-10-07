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Наев: В Украине действует около 120 БТГ армии РФ

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В начале вооруженной агрессии было около 90 БТГ

Наев: В Украине действует около 120 БТГ армии РФ

фото из свободных источников

Новина українською

На сегодняшний день на территории Украины действует около 120 батальонно-тактических групп армии РФ общей численностью почти 162 тысяч человек.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, информирует Укринформ.

"В начале вооруженной агрессии было около 90 БТГ общей численностью около 140 тыс. человек. На сегодняшний день на территории Украины действует около 120 БТГ общей численностью около 162 тыс. человек", - сказал Наев.

В то же время, по его словам, мощность "второй армии мира" более мнима, чем реальная.

"В РФ более воображаемое могущество, показуха. Их командиры всегда росли по службе только благодаря лояльности к военно-политическому руководству России, к своим командировам, и по службе у них продвигались не те, кто способен, профессионально подготовлен, а хорошо говорит". что-то хорошо своему начальнику, закрывает глаза на свои просчеты и преподносит как свой успех", - отметил командующий ОС.

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Относительно обеспеченности врага снарядами - по оценке Наева, их общее количество несколько уменьшилось, но это не должно вводить в заблуждение, поскольку это связано с уменьшением фронта обороны.

"По ракетам у них есть проблема с "Искандерами" и с ракетами к системам "Точка", это факт. Также есть проблема с реактивными снарядами к системам "Смерч" и "Ураган". Они осуществляют подвоз этих реактивных снарядов, в том числе с территории республики Беларусь. То есть, вооруженные силы Беларуси отдают им эти снаряды. Что касается ствольной артиллерии, минометов, то на снарядный "голод" (захватчиков - ред.) мы не рассчитываем", - сказал Наев.

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В статье: война с россией
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