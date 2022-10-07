Зеленский: Курильские острова – это Япония

Президент Владимир Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии, которая временно оккупирована Россией.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения 7 октября, указ президента №692/2022.

"Сегодня принято важное решение – справедливое, юридически безупречное, историческое.

Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией.

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Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения", - сказал президент.

Согласно указу Зеленского, Украина подтверждает свое уважение к "суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации".

По словам президента, Россия не имеет никакого права на эти территории, и "все в мире это хорошо знают", поэтому "надо наконец действовать" и "освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой".