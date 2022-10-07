Зеленский: Курильские острова – это Япония
И это правильно
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии, которая временно оккупирована Россией.
Об этом Зеленский заявил во время видеообращения 7 октября, указ президента №692/2022.
"Сегодня принято важное решение – справедливое, юридически безупречное, историческое.
Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией.
Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения", - сказал президент.
Согласно указу Зеленского, Украина подтверждает свое уважение к "суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации".
По словам президента, Россия не имеет никакого права на эти территории, и "все в мире это хорошо знают", поэтому "надо наконец действовать" и "освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой".
Популярное сейчас
- Ярмоленко забил свой второй гол за Аль-Айн - ВИДЕО
- Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой
- Сабо: Кого Луческу выпускать вместо слабого Беседина? Гармаша?
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО