На Крымском мосту произошел взрыв
Движение перекрыто
В российских соцсетях появились сообщения о взрыве на крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с материком.
Местные жители активно публикуют фото и видео, на которых заметно яркое пламя и клубы черного дыма. На одном из видео указывается, что взрыв произошел ровно в 6:00.
Чрезвычайное происшествие уже прокомментировали местные оккупационные власти. Как заявил советник гауляйтера Аксенова, на мосту взорвалась цистерна с топливом. Он утверждает, что судоходные арки не повреждены. В то же время движение по мосту приостановлено.
Пока информации о том, что стало причиной взрыва, нет. Впрочем, следует напомнить, что Украина всегда рассматривала Крымский мост как свою законную цель.
Несподівано і красиво #міст #бавовна pic.twitter.com/6k62cAyNp1— SergiyShvets (@SergiyShvets) October 8, 2022
Напомним, в пятницу, 7 октября, произошел пожар на военном аэродроме в Калужской области. По информации СМИ, туда долетел дрон, повредивший два бомбардировщика Ту-22М.
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