  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Крымском мосту произошел взрыв
В тренде

На Крымском мосту произошел взрыв

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Движение перекрыто

На Крымском мосту произошел взрыв

Новина українською

В российских соцсетях появились сообщения о взрыве на крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с материком.

Местные жители активно публикуют фото и видео, на которых заметно яркое пламя и клубы черного дыма. На одном из видео указывается, что взрыв произошел ровно в 6:00.

Чрезвычайное происшествие уже прокомментировали местные оккупационные власти. Как заявил советник гауляйтера Аксенова, на мосту взорвалась цистерна с топливом. Он утверждает, что судоходные арки не повреждены. В то же время движение по мосту приостановлено.

Пока информации о том, что стало причиной взрыва, нет. Впрочем, следует напомнить, что Украина всегда рассматривала Крымский мост как свою законную цель.

Напомним, в пятницу, 7 октября, произошел пожар на военном аэродроме в Калужской области. По информации СМИ, туда долетел дрон, повредивший два бомбардировщика Ту-22М.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крым война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
08.10.2022 в 08:30
опять курят в неположенном месте.цистерна с топливом у них взорвалась.последняя в составе и почему одна?
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
08.10.2022 в 07:24
Кросівоє!)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде