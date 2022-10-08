На Крымском мосту произошел взрыв

В российских соцсетях появились сообщения о взрыве на крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с материком.

Местные жители активно публикуют фото и видео, на которых заметно яркое пламя и клубы черного дыма. На одном из видео указывается, что взрыв произошел ровно в 6:00.

Чрезвычайное происшествие уже прокомментировали местные оккупационные власти. Как заявил советник гауляйтера Аксенова, на мосту взорвалась цистерна с топливом. Он утверждает, что судоходные арки не повреждены. В то же время движение по мосту приостановлено.

Пока информации о том, что стало причиной взрыва, нет. Впрочем, следует напомнить, что Украина всегда рассматривала Крымский мост как свою законную цель.

Напомним, в пятницу, 7 октября, произошел пожар на военном аэродроме в Калужской области. По информации СМИ, туда долетел дрон, повредивший два бомбардировщика Ту-22М.