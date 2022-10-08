  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гельзин: Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах
В тренде

Гельзин: Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах

Общие новости
(1 голосов)

Предложил Шевченко вместо Павелко, а Реброва вместо Петракова

Гельзин: Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Бывший президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин с критикой высказался о деятельности Украинской ассоциации футбола:

“Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах. Они ничего не делают для футбола, а работают только на свои карманы.

Где обещаный завод по изготовлению искусственных футбольных полей? Где помощь клубам оказавшихся в оккупации городов? Они прикрываются войной. Я считаю, что УАФ должен возглавить Андрей Шевченко, а сборную Сергей Ребров. Это будет самый лучший в мире тандем”, - сказал Гельзин в интервью "Экспрессу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Андрей Павелко Владислав Гельзин УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде