Гельзин: Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах
Предложил Шевченко вместо Павелко, а Реброва вместо Петракова
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Бывший президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин с критикой высказался о деятельности Украинской ассоциации футбола:
“Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах. Они ничего не делают для футбола, а работают только на свои карманы.
Где обещаный завод по изготовлению искусственных футбольных полей? Где помощь клубам оказавшихся в оккупации городов? Они прикрываются войной. Я считаю, что УАФ должен возглавить Андрей Шевченко, а сборную Сергей Ребров. Это будет самый лучший в мире тандем”, - сказал Гельзин в интервью "Экспрессу".
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