После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна
Перекрыто не только движение автомобилей
Фото з відкритих джерел
Утром 8 апреля прогремел взрыв на Крымском мосту.
Из первых видео и фото очевидцев с места событий стало известно, что одно из полотен сооружения обрушилось в Керченский пролив. Правда, речь идет только об одном автополотне. Информации о разрушении железной дороги, где пока пожар, нет.
В настоящее время движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Оккупационные власти пытаются возвести паромную переправу.
Однако не работает и паромное движение именно через мост.
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