После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна

Утром 8 апреля прогремел взрыв на Крымском мосту.

Из первых видео и фото очевидцев с места событий стало известно, что одно из полотен сооружения обрушилось в Керченский пролив. Правда, речь идет только об одном автополотне. Информации о разрушении железной дороги, где пока пожар, нет.

В настоящее время движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Оккупационные власти пытаются возвести паромную переправу.

Однако не работает и паромное движение именно через мост.