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После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна

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Перекрыто не только движение автомобилей

После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Утром 8 апреля прогремел взрыв на Крымском мосту.

Из первых видео и фото очевидцев с места событий стало известно, что одно из полотен сооружения обрушилось в Керченский пролив. Правда, речь идет только об одном автополотне. Информации о разрушении железной дороги, где пока пожар, нет.

После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна - изображение 1

В настоящее время движение по Крымскому мосту полностью перекрыто. Оккупационные власти пытаются возвести паромную переправу.

Однако не работает и паромное движение именно через мост.

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В статье: война с россией Крымский мост
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