Энергоатом: Из-за очередного российского обстрела произошло полное обесточивание Запорожской АЭС

В результате обстрелов россиян Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена. Об этом сообщает Энергоатом:

“Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.

Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны”, - говорится в заявлении Энергоатома.