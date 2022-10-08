Энергоатом: Из-за очередного российского обстрела произошло полное обесточивание Запорожской АЭС
Все держится на дизель-генераторах
Енергоатом
В результате обстрелов россиян Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена. Об этом сообщает Энергоатом:
“Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.
Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.
Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны”, - говорится в заявлении Энергоатома.
Напомним, что недавно россия "приняла в федеральную собственность" объекты ЗАЭС.
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