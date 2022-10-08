За сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области, - ОВА
Их убил "русский мир"
Павел Кириленко Facebook
За минувшие сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Два человека погибли в Заречном, так само двое в Очеретином, а также по одному - в Бахмуте и в Павловке.
Кроме того, в освобожденных общинах обнаружили еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 6 в Лимане, 2 в Святогорске и 1 в Яровой. Еще 17 человек за вчера получили ранения.
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Источник:Телеграм Донецької ОВА
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