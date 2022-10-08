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За сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области, - ОВА

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Их убил "русский мир"

За сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей Донецкой области, - ОВА

Павел Кириленко Facebook

Новина українською

За минувшие сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Два человека погибли в Заречном, так само двое в Очеретином, а также по одному - в Бахмуте и в Павловке.

Кроме того, в освобожденных общинах обнаружили еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 6 в Лимане, 2 в Святогорске и 1 в Яровой. Еще 17 человек за вчера получили ранения.

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В статье: война с россией Павел Кириленко
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