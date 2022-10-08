В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту

Утро 8 октября стало по-настоящему горячим для Крымского моста. В 6 утра на нем раздался взрыв, что привело к остановке движения на сооружении между городом Керчь и россией.

В сети появилось несколько видео момента взрыва на мосту с камеры наблюдения.

Отметим, что на железнодорожных путях до сих пор горит грузовой поезд с топливом. Также была разрушена большая часть дорожного полотна. Движение через мост перекрыто.