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В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту

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Даже с разных ракурсов

В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Утро 8 октября стало по-настоящему горячим для Крымского моста. В 6 утра на нем раздался взрыв, что привело к остановке движения на сооружении между городом Керчь и россией.

В сети появилось несколько видео момента взрыва на мосту с камеры наблюдения.

Отметим, что на железнодорожных путях до сих пор горит грузовой поезд с топливом. Также была разрушена большая часть дорожного полотна. Движение через мост перекрыто.

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В статье: война с россией Крымский мост
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