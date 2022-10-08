В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту
Даже с разных ракурсов
Фото з відкритих джерел
Утро 8 октября стало по-настоящему горячим для Крымского моста. В 6 утра на нем раздался взрыв, что привело к остановке движения на сооружении между городом Керчь и россией.
В сети появилось несколько видео момента взрыва на мосту с камеры наблюдения.
Отметим, что на железнодорожных путях до сих пор горит грузовой поезд с топливом. Также была разрушена большая часть дорожного полотна. Движение через мост перекрыто.
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