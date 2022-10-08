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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 оккупантов – Генштаб

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Среди техники наиболее урожайным стали ББМ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 оккупантов – Генштаб

Новина українською

Российские захватчики продолжают массово погибать на украинской земле. За минувшие сутки было ликвидировано еще 380 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в своей регулярной сводке.

Кроме живой силы ВСУ уничтожили еще 61 единицу техники, в том числе 18 штук ББМ.

Больше всего потерь был нанесен противнику на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери:

  • личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2472 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед;
  • артиллерийских систем – 1459 (+4) ед;
  • РСЗО – 345 (+1) ед;
  • средств ПВО ‒ 180 (+3) ед;
  • самолетов – 266 (+0) ед;
  • вертолетов – 234 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12) ед;
  • крылатых ракет – 246 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед;
  • специальной техники – 136 (+1) ед.
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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