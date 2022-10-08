За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 оккупантов – Генштаб
Среди техники наиболее урожайным стали ББМ
Российские захватчики продолжают массово погибать на украинской земле. За минувшие сутки было ликвидировано еще 380 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в своей регулярной сводке.
Кроме живой силы ВСУ уничтожили еще 61 единицу техники, в том числе 18 штук ББМ.
Больше всего потерь был нанесен противнику на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.
В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери:
- личного состава – около 62060 (+380) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2472 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 5111 (+18) ед;
- артиллерийских систем – 1459 (+4) ед;
- РСЗО – 345 (+1) ед;
- средств ПВО ‒ 180 (+3) ед;
- самолетов – 266 (+0) ед;
- вертолетов – 234 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1079 (+12) ед;
- крылатых ракет – 246 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3875 (+13) ед;
- специальной техники – 136 (+1) ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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