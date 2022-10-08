За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 оккупантов – Генштаб

Российские захватчики продолжают массово погибать на украинской земле. За минувшие сутки было ликвидировано еще 380 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб в своей регулярной сводке.

Кроме живой силы ВСУ уничтожили еще 61 единицу техники, в том числе 18 штук ББМ.

Больше всего потерь был нанесен противнику на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.

В целом россияне с 24 февраля понесли следующие потери: