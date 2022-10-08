Виталий Кличко: Крымский мост устал. Фото
Пусть отдохнет
Фото з відкритих джерел
Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал пожар и разрушение на Крымском мосту. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее украинский теннисист Стаховский
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