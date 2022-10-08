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Количество погибших из-за обстрела россиянами Запорожья возросло до 17 человек

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Ужасная трагедия

Количество погибших из-за обстрела россиянами Запорожья возросло до 17 человек

Національна поліція України

Новина українською

Число жертв из-за удара оккупантов по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 17 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сообщается, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома изъято 13 погибших, среди них 1 ребенок. Также спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы.

По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома были изъяты 4 погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

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В статье: война с россией запорожье
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Источник:
ДСНС

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