Количество погибших из-за обстрела россиянами Запорожья возросло до 17 человек
Ужасная трагедия
Національна поліція України
Число жертв из-за удара оккупантов по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 17 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Сообщается, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома изъято 13 погибших, среди них 1 ребенок. Также спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы.
По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома были изъяты 4 погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.
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Источник:ДСНС
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