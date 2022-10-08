  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Жена Усика о Крымском мосте: С первого дня ждала. Фото
В тренде

Жена Усика о Крымском мосте: С первого дня ждала. Фото

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Мы тоже ждали

Жена Усика о Крымском мосте: С первого дня ждала. Фото

https://radiotrek.rv.ua/

UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик прокомментировала пожар и разрушение на Крымском мосту. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Жена Усика о Крымском мосте: С первого дня ждала. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Виталий Кличко выдвинул свою версию событий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде