Жена Усика о Крымском мосте: С первого дня ждала. Фото
Мы тоже ждали
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Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик прокомментировала пожар и разрушение на Крымском мосту. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Виталий Кличко
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