Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП

Служба безопасности Украины напрямую стоит за взрывом на Крымском мосту утром 8 октября. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Правда, сама СБУ пока не прокомментировала свое участие в подрыве сооружения над Керченским проливом.

Напомним, что в результате взрыва было частично разрушено, частично повреждено дорожное полотно, а также произошло возгорание поезда с топливом на железнодорожном пути. К тушению пожара привлекаются вертолеты. Движение на мосту прекращено полностью.