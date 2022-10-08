Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП
Но СБУ пока это не комментирует
Getty Images/Global Images Ukraine
Служба безопасности Украины напрямую стоит за взрывом на Крымском мосту утром 8 октября. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Правда, сама СБУ пока не прокомментировала свое участие в подрыве сооружения над Керченским проливом.
Напомним, что в результате взрыва было частично разрушено, частично повреждено дорожное полотно, а также произошло возгорание поезда с топливом на железнодорожном пути. К тушению пожара привлекаются вертолеты. Движение на мосту прекращено полностью.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УП
Популярное сейчас
- Об ошибке Попова, незаслуженной критике в адрес Лунина и засуженной Барсе. Аудиомнение #169
- Гельзин: Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах
- На Крымском мосту произошел взрыв
- Пробито очередное дно. Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев за 2012 год
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 14:04 Украинские Москва угрожает США "адекватной реакцией" на поставки Украине ракет большей дальности
- 14:29 Украинские Данилов – о поддержке войны в рф, убийстве дугиной, обстреле Крыма и грядущем распаде государства-террориста
- 14:22 Украинские "Законная военная цель". В Офисе президента рассказали о планах уничтожения Крымского моста
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet