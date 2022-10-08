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Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП

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Но СБУ пока это не комментирует

Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Служба безопасности Украины напрямую стоит за взрывом на Крымском мосту утром 8 октября. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Правда, сама СБУ пока не прокомментировала свое участие в подрыве сооружения над Керченским проливом.

Напомним, что в результате взрыва было частично разрушено, частично повреждено дорожное полотно, а также произошло возгорание поезда с топливом на железнодорожном пути. К тушению пожара привлекаются вертолеты. Движение на мосту прекращено полностью.

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В статье: война с россией Крымский мост
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Источник:
УП

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