Укрпочта анонсировала выход марок с горящим Крымским мостом

Укрпочта выпустит новую марку с изображением горящего Крымского моста. Об этом сообщил гендиректор службы Игорь Смелянский.

"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется.

Добрый день не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост – ВСЕ!" - написал Смелянский.