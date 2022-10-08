Укрпочта анонсировала выход марок с горящим Крымским мостом
Главное – успеть за трендом
Телеграм голови Укрпошти Смілянського
Укрпочта выпустит новую марку с изображением горящего Крымского моста. Об этом сообщил гендиректор службы Игорь Смелянский.
"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется.
Добрый день не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост – ВСЕ!" - написал Смелянский.
Дизайн марки разрабатывали вместе с художником Юрием Шаповаловым. На ней будут изображены, кроме моста, стиральная машинка, вражеская техника и даже наручники, которые Крым разрывает с россией.
Номинал будущей марки – М. Стоимость – 18 грн. Тираж – 7 млн. Точную дату выпуска объявят позже.
Популярное сейчас
- Тотальное замешательство. Ювентус идёт не туда, и надолго
- В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту
- После взрыва на Крымском мосту обрушилась секция дорожного полотна
- Инженеры из Днепра нашли в Shahed-136 чипы Intel. В ВСУ объяснили, почему рф делает ставку на эти дроны
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга