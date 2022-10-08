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Укрпочта анонсировала выход марок с горящим Крымским мостом

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Укрпочта анонсировала выход марок с горящим Крымским мостом

Телеграм голови Укрпошти Смілянського

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Укрпочта выпустит новую марку с изображением горящего Крымского моста. Об этом сообщил гендиректор службы Игорь Смелянский.

"По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется.

Добрый день не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост – ВСЕ!" - написал Смелянский.

Дизайн марки разрабатывали вместе с художником Юрием Шаповаловым. На ней будут изображены, кроме моста, стиральная машинка, вражеская техника и даже наручники, которые Крым разрывает с россией.

Номинал будущей марки – М. Стоимость – 18 грн. Тираж – 7 млн. Точную дату выпуска объявят позже.

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В статье: Крым война с россией
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