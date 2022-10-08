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В Херсонской области россияне размещаются в школах, где идет учебный процесс

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Оккупанты пытаются спровоцировать удар ВСУ

В Херсонской области россияне размещаются в школах, где идет учебный процесс

Фото: t.me/mykolaivskaODA / Автор неизвестен

Новина українською

В Херсонской области оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что отдельные школы проходят по "официальным" документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. У них учеников, чьих родителей заставили отдать детей под обучение по российской программе, действительно выводят на занятия.

Вместе с тем, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника. Такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

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В статье: война с россией Херсон
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Источник:
ЦНС

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