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российская группировка войск в Украине получила нового командующего

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Ранее командовал в Сирии

российская группировка войск в Украине получила нового командующего

Новина українською

Российская объединенная группировка войск в Украине получила нового командующего. Им стал герой россии и главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин.

По ходу так называемой "специальной военной операции" Суровикин командовал южной частью войск рф.

А до полномасштабного вторжения в Украину Суровикин возглавлял российские войска в Сирии.

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В статье: война с россией
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