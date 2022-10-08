российская группировка войск в Украине получила нового командующего
Ранее командовал в Сирии
Российская объединенная группировка войск в Украине получила нового командующего. Им стал герой россии и главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин.
По ходу так называемой "специальной военной операции" Суровикин командовал южной частью войск рф.
А до полномасштабного вторжения в Украину Суровикин возглавлял российские войска в Сирии.
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