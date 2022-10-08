В результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека

8-го октября на Крымском мосту произошел взрыв .

Как сообщил следственный комитет россии, в результате взрыва погибли три человека. По первой версии, люди находились в легковом автомобиле, возле грузового автомобиля, который взорвался.

Мужчину и женщину уже вытащили из воды. Личности пока неизвестны.

Также как информируют в СК рф, водителем грузовика, который взорвался, был житель Краснодарского края.