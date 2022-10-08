В результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека
Двоих вытащили из воды
8-го октября на Крымском мосту произошел
Как сообщил следственный комитет россии, в результате взрыва погибли три человека. По первой версии, люди находились в легковом автомобиле, возле грузового автомобиля, который взорвался.
Мужчину и женщину уже вытащили из воды. Личности пока неизвестны.
Также как информируют в СК рф, водителем грузовика, который взорвался, был житель Краснодарского края.
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.10.2022 в 17:24
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.10.2022 в 17:55
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