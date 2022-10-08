  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека
В тренде

В результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Двоих вытащили из воды

В результате взрыва на Крымском мосту погибло три человека

Новина українською

8-го октября на Крымском мосту произошел взрыв.

Как сообщил следственный комитет россии, в результате взрыва погибли три человека. По первой версии, люди находились в легковом автомобиле, возле грузового автомобиля, который взорвался.

Мужчину и женщину уже вытащили из воды. Личности пока неизвестны.

Также как информируют в СК рф, водителем грузовика, который взорвался, был житель Краснодарского края.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.10.2022 в 17:24
Нечего ездить, где не надо.)
Ответить
+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.10.2022 в 17:55
Він їхав гдє нє папало .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде