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Подоляк: ФСБ идет в нокдаун, они просмотрели взрыв на мосту путина

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Фура заехала из россии

Подоляк: ФСБ идет в нокдаун, они просмотрели взрыв на мосту путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту путина.

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Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из россии", - написал в своем твиттере Подоляк.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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