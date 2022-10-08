Подоляк: ФСБ идет в нокдаун, они просмотрели взрыв на мосту путина
Фура заехала из россии
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту.
"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту путина.
Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из россии", - написал в своем твиттере Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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