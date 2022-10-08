В москве массово начали задерживать военных

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что в москве начались аресты военных.

По информации украинского ГУР, в российской столице начался комплекс "мер" направленных против военных. Движение в центре города перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность.