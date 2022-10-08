В москве массово начали задерживать военных
Все подразделения по периметру города приведены в боевую готовность
ГУР МО
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что в москве начались аресты военных.
По информации украинского ГУР, в российской столице начался комплекс "мер" направленных против военных. Движение в центре города перекрыто.
В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность.
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Источник:Головне управління розвідки МО України
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Черноморчик (Одесса )
08.10.2022 в 17:50
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