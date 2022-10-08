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В москве массово начали задерживать военных

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(2 голосов)

Все подразделения по периметру города приведены в боевую готовность

В москве массово начали задерживать военных

ГУР МО

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что в москве начались аресты военных.

По информации украинского ГУР, в российской столице начался комплекс "мер" направленных против военных. Движение в центре города перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
08.10.2022 в 17:50
Везде простят эту новость , но блин курва - каких военных , каких войск , какого ранга ?
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