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В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту были иранские дроны

Общие новости
(3 голосов)

"Шахид"

В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту были иранские дроны

Новина українською

В СМИ появилась информация, что на Крымском мосту взорвалась машина, перевозящая вооружение.

А именно ударные дроны иранского производства "Шахид". Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Вот такой получился иранский привет. Мост - впечатлён", - прокомментировал Цимбалюк.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
08.10.2022 в 19:19
А чего не в тачке их перевозили или на санках?
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Жажа the best (Харьков)
08.10.2022 в 18:57
Ну тогда наши взорвали. А то подоляк чушь несет что это конфликт между силовиками и военными рф..
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Sisiha (Львов)
08.10.2022 в 19:20
Слава нам!
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