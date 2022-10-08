В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту были иранские дроны
"Шахид"
В СМИ появилась информация, что на Крымском мосту взорвалась машина, перевозящая вооружение.
А именно ударные дроны иранского производства "Шахид". Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.
"Вот такой получился иранский привет. Мост - впечатлён", - прокомментировал Цимбалюк.
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Источник:Фейсбук Романа Цимбалюка
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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
08.10.2022 в 19:19
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Жажа the best (Харьков)
08.10.2022 в 18:57
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Sisiha (Львов)
08.10.2022 в 19:20
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