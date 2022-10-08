Генштаб: Больницы в Херсонской области не справляются с потоком раненых россиян
В детскую больницу в Лисичанске привезли 30 раненых оккупантов
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двадцать седьмых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА.
Российские оккупанты нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения.
Есть угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и шестнадцать авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Огневого поражения потерпели более пятнадцати населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В республике Беларусь до 15 октября продолжена мера по проверке войск. Также, в очередной раз, продолжили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.
На других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Северском направлении – Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;
на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая;
на Краматорском направлении – Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;
на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытного, Майорск и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении – Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное и Мирное.
На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более сорока населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.
Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов.
Подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области в тридцать раненых захватчиков. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.
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