Украинское ПВО в деле. Опубликовано видео попадания по российскому Су-34
По данным на вечер 7 октября, сбито 266 самолетов РФ
Фото: Фокус
Подразделение ВСУ "Очи" опубликовало видео, на котором видно, как украинские средства противовоздушной обороны сбили российский самолет Су-34. Как сообщается, инцидент случился на востоке страны, во время контрнаступления украинских сил.
По данным Генерального штаба ВСУ на вечер 7 октября, с 24 февраля украинским войскам удалось сбить 266 вражеских самолетов. Из них (по состоянию на 19 июня), не менее 11 являются истребителями-бомбардировщиками модели Су-34.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛНЗ вырывает победу в Горишних Плавнях, пятое подряд поражение Мариуполя. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Крымский мост: Украинский теннисист Стаховский выдвинул свою версию. Видео
- На Крымском мосту произошел взрыв
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet