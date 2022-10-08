Украинское ПВО в деле. Опубликовано видео попадания по российскому Су-34

Подразделение ВСУ "Очи" опубликовало видео, на котором видно, как украинские средства противовоздушной обороны сбили российский самолет Су-34. Как сообщается, инцидент случился на востоке страны, во время контрнаступления украинских сил.

По данным Генерального штаба ВСУ на вечер 7 октября, с 24 февраля украинским войскам удалось сбить 266 вражеских самолетов. Из них (по состоянию на 19 июня), не менее 11 являются истребителями-бомбардировщиками модели Су-34.