Разрушения видно со спутника. Фото Крымского моста
Разницу видно даже на большой высоте
В сети появились кадры Крымского моста, сделанные со спутника. Сервис PlanetScope опубликовал фото моста по состоянию на 7-е и 8-е октября.
На фото можно увидеть разрушения, которые произошли из-за сегодняшнего взрыва.
7-е октября:
8-е октября:
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.10.2022 в 21:57
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