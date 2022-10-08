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Разрушения видно со спутника. Фото Крымского моста

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Разницу видно даже на большой высоте

Разрушения видно со спутника. Фото Крымского моста

Новина українською

В сети появились кадры Крымского моста, сделанные со спутника. Сервис PlanetScope опубликовал фото моста по состоянию на 7-е и 8-е октября.

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На фото можно увидеть разрушения, которые произошли из-за сегодняшнего взрыва.

7-е октября:

Разрушения видно со спутника. Фото Крымского моста - изображение 1
8-е октября:
Разрушения видно со спутника. Фото Крымского моста - изображение 2
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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.10.2022 в 21:57
Современные спутники газеты читают а тут мост какой-то.
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