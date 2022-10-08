Разрушения видно со спутника. Фото Крымского моста

В сети появились кадры Крымского моста, сделанные со спутника. Сервис PlanetScope опубликовал фото моста по состоянию на 7-е и 8-е октября.

На фото можно увидеть разрушения, которые произошли из-за сегодняшнего взрыва.

7-е октября:

8-е октября: