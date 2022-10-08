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россияне снова атаковали Запорожье

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В городе прозвучали взрывы

россияне снова атаковали Запорожье

россми

Новина українською

Вечером, 8 октября, россияне снова атаковали Запорожье. Об этом сообщил глава ОГА Александр Старух.

Есть высокая вероятность повторных атак на город. Людей просят не покидать укрытие.

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В статье: война с россией
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