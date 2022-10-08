россияне снова атаковали Запорожье
В городе прозвучали взрывы
россми
Вечером, 8 октября, россияне снова атаковали Запорожье. Об этом сообщил глава ОГА Александр Старух.
Есть высокая вероятность повторных атак на город. Людей просят не покидать укрытие.
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