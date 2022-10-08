Зеленский: К сожалению, в Крыму сегодня было облачно
Традиционное обращение президента
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 8 октября.
"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце.
К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло.
Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. По всей нашей территории.
Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.
Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции. Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим.
И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины – ради освобождения всей нашей земли", - рассказал президент.
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