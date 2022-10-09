17 человек погибло в результате удара россиянами по Запорожью

17 человек погибли в результате массированной ракетной атаки россии по Запорожью. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Около трех часов ночи один из микрорайонов города был поражен десятью ракетами.

В результате ракетного удара по городу пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. 5 домов разрушены и около 40 повреждены.

Также стало известно, что коммунальщики начинают работать, но людей не хватает, поэтому все неравнодушные запорожцы могут присоединиться к разборке завалов.