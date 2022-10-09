Германия объявила о поставке в Украину танков из Словакии и Греции
Очередное усиление ВСУ
Генштаб ЗСУ
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила о новых поставках оружия для Украины – в частности, это системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.
"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО – одна из таких отраслей, где необходимо действовать", – сказала чиновница.
Вероятно, речь идет о поставках устаревших греческих БМП-1, потому что в стране нет на вооружении танков советского образца. На вооружении Словакии находится 14 югославских танков М-84, являющихся копией Т-72.
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Источник:CNN
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