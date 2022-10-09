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Минск обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси и вручил ноту послу

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(1 голосов)

В Киеве назвали заявления Беларуси инсинуациями

Минск обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси и вручил ноту послу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 8 октября в министерство иностранных дел Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.

Как сообщает МИД Украины, в ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям. Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН.

Власти в Беларуси должны перестать исполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", - говорится в официальном заявлении МИД Украины в ответ.

Напомним, что Беларусь уже длительное время проводит военные учения в приграничных с Украиной областях. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь участвует в так называемой спецоперации рф против Украины, но ее задача – обезопасить тыл российской армии.

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В статье: Беларусь Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
09.10.2022 в 09:42
Со всеми разберемся, дойдет очередь и до бульбашей, помогающим руссне
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