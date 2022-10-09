Подрыв Крымского моста имеет значительное влияние на способность россии поддерживать свои войска в Украине, - Британская разведка

Любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, вероятнее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность россии поддерживать свои войска на юге Украины. Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Она отмечает, что железнодорожный переезд через Крымский мост был открыт для грузовых перевозок только в июне 2020 года, но он "сыграл ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники на южный фронт во время вторжения" россии в Украину.