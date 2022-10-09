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Подрыв Крымского моста имеет значительное влияние на способность россии поддерживать свои войска в Украине, - Британская разведка

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Оккупантам придется пользоваться другими путями

Подрыв Крымского моста имеет значительное влияние на способность россии поддерживать свои войска в Украине, - Британская разведка

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Любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, вероятнее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность россии поддерживать свои войска на юге Украины. Об этом говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Она отмечает, что железнодорожный переезд через Крымский мост был открыт для грузовых перевозок только в июне 2020 года, но он "сыграл ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники на южный фронт во время вторжения" россии в Украину.

"Этот инцидент, вероятно, сильно ударит по путину. Он произошел через несколько часов после его 70-летия, он лично финансировал и открывал мост, а строительным подрядчиком был его друг детства Аркадий Ротенберг", – отмечают в разведке Британии.

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В статье: война с россией британская разведка Крымский мост
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Источник:
DefenceHQ

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