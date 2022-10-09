День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября
Ликвидировано более четырех сотен оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 08 октября включительно.
За субботу украинскими воинами было ликвидировано 440 оккупантов, таким образом, потери личного состава составляют около 62500 человек.
Также за минувшие сутки была уничтожена 81 единица техники. Особенно удачной была работа против артиллерийских систем, которых уничтожили 18 единиц.
Потери россиян в технике:
- танков - 2486 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 5133 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 1477 (+18) ед,
- РСЗО - 348 (+3) ед,
- средства ПВО - 180 (+0) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 235 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),
- крылатые ракеты – 247 (+1),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,
- специальная техника – 136 (+0).
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