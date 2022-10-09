  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября
В тренде

День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября

Общие новости
(1 голосов)

Ликвидировано более четырех сотен оккупантов

День, когда уничтожали артиллерию. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 8 октября

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии рф с 24 февраля по 08 октября включительно.

За субботу украинскими воинами было ликвидировано 440 оккупантов, таким образом, потери личного состава составляют около 62500 человек.

Также за минувшие сутки была уничтожена 81 единица техники. Особенно удачной была работа против артиллерийских систем, которых уничтожили 18 единиц.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2486 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 5133 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 1477 (+18) ед,
  • РСЗО - 348 (+3) ед,
  • средства ПВО - 180 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 235 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7),
  • крылатые ракеты – 247 (+1),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,
  • специальная техника – 136 (+0).
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде