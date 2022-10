Известную фанатскую песню переработали по мотивам взрыва на Крымском мосту

Вчерашний взрыв на Крымском мосту стал источником мемов. Один из них был переделан из известной фанатской песни “Will Grigg's On Fire”.

Начало текста было несколько изменено: вместо "Will Grigg's On Fire" автор видео с помощью субтитров подал это как "Kerch bridge on fire". В песне поется о том, что мост в огне и имеет плохую оборону (Your defence is terrified).

Kerch Bridge on fire!

Your defence is terrified, na na na na na na pic.twitter.com/WRp2P3zwmd — Saint Javelin (@saintjavelin) October 8, 2022

Эта версия начала массово распространяться по сети и набрала уже миллионы просмотров. Также ролик выложили в своих соцсетях и украинские футболисты, в том числе и Андрей Ярмоленко.

Напомним, что в 2016-м году фанаты "Уигана" посвятили песню "Will Grigg's On Fire" защитнику Виллу Григгу, пытаясь подколоть его за провалы в обороне.