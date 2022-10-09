Известную фанатскую песню переработали по мотивам взрыва на Крымском мосту
Оригинально и очень похоже
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Вчерашний взрыв на Крымском мосту стал источником мемов. Один из них был переделан из известной фанатской песни “Will Grigg's On Fire”.
Начало текста было несколько изменено: вместо "Will Grigg's On Fire" автор видео с помощью субтитров подал это как "Kerch bridge on fire". В песне поется о том, что мост в огне и имеет плохую оборону (Your defence is terrified).
Kerch Bridge on fire!— Saint Javelin (@saintjavelin) October 8, 2022
Your defence is terrified, na na na na na na pic.twitter.com/WRp2P3zwmd
Эта версия начала массово распространяться по сети и набрала уже миллионы просмотров. Также ролик выложили в своих соцсетях и украинские футболисты, в том числе и Андрей Ярмоленко.
Напомним, что в 2016-м году фанаты "Уигана" посвятили песню "Will Grigg's On Fire" защитнику Виллу Григгу, пытаясь подколоть его за провалы в обороне.
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