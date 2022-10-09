Кремль делает минобороны россии виновными за подрыв Крымского моста, чтобы отвести вину от путина, - ISW

Кремль делает минобороны россии виновным за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести вину от президента владимира путина, в адрес которого начала звучать критика.

Официального заявления минобороны россии по поводу инцидента не последовало. В то же время, российское издание Meduza сообщило, что администрация президента россии разослала российским СМИ инструкцию о том, как следует преуменьшать серьезность повреждений моста.

Не исключено, что кремль приказал российскому МО хранить молчание по поводу этой ситуации. Один из российских военных блоггеров предупредил, что если путин не примет ответных мер, это "будет воспринято за слабость самого президента".