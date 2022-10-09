Россиянин в некрологе другу майору рассказал, как ВСУ попали в штаб и уничтожили много оккупантов

В субботу, 8 октября в городе Бирск, республика Башкортостан России, состоялись похороны 33-летнего майора армии рф Валерия Голубева.

Похоже, событие для провинциального городка действительно незаурядное, ведь на церемонию прибыл заместитель премьер-министра правительства Башкортостана и куча более мелких местных чиновников. Конечно, Голубева посмертно наградили орденом Мужества.

Но нас интересует другое. Друг этого майора Яков Кугубаев в своем некрологе сообщил о деталях, как погиб Голубев. Оказывается, он погиб в штабе, размещавшемся в подвале двухэтажного дома, «при проработке стратегического наступления». «Или срисовали квадрокоптерами, или кто-то из местных навел… Прилетели 3 ракеты и вместе погибли более 20 человек, находившиеся в штабе», пишет этот Кугубаев.

А еще он делает неожиданный вывод. Оказывается, смерть этого Голубева полностью оправдывает развязанную войну в Украине: «Каждый, кто усомнится в СВО, будет тем самым оскорблять память моего друга, те идеи и идеалы, за которые Валера отдал жизнь». То есть прийти в чужую страну, пытаться ее поработить – это идеалы рядового россиянина. И в их искаженной логике право на самооборону украинцев недопустимо.