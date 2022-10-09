Словакия ярко поздравила путина с Днем рождения: подарила Украине две САУ
Лучшего подарка сейчас и тяжело придумать
Фото з відкритих джерел
Словакия оригинально поздравила президента россии Владимира Путина с его 70-м Днем рождения, презентовав Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил словацкий Министр обороны Ярослав Надь.
Кроме этого Надь пообещал, что еще будет "много другого впереди".
To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine ????????(and much more to come ????). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022
Отметим, что 2 октября Дания, Норвегия и Германия обязались оплатить изготовление 16 словацких гаубиц Zuzana 2, которые будут поставлены для Украины. Этот контракт оценивается в 92 миллиона евро.
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