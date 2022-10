Словакия ярко поздравила путина с Днем рождения: подарила Украине две САУ

Словакия оригинально поздравила президента россии Владимира Путина с его 70-м Днем рождения, презентовав Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил словацкий Министр обороны Ярослав Надь.

Кроме этого Надь пообещал, что еще будет "много другого впереди".

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine ????????(and much more to come ????). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp