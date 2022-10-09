Словакия ярко поздравила путина с Днем рождения: подарила Украине две САУ

Словакия оригинально поздравила президента россии Владимира Путина с его 70-м Днем рождения, презентовав Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Об этом сообщил словацкий Министр обороны Ярослав Надь.

Кроме этого Надь пообещал, что еще будет "много другого впереди".

Отметим, что 2 октября Дания, Норвегия и Германия обязались оплатить изготовление 16 словацких гаубиц Zuzana 2, которые будут поставлены для Украины. Этот контракт оценивается в 92 миллиона евро.